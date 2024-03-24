Şırnak'ta yalancı bahar nedeniyle binlerce arı telef oldu Beytüşşebap ilçesinde soğuk havanın ardından yalancı bahara aldanıp çıkan arılar telef oldu.

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişi ile havalar ısındı. Isınan havalar nedeni ile bal arıları kovanlarından çıkmaya başladı.

Ancak bölgede yalancı bahar hayatı felç etti. 3 gündür aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışı, bal arılarının doğal dengesini bozdu.

3 gün yağan kar nedeniyle arılara telef oldu

Arılar kovanlarında havaların ısındığını sanıp çıkmaya başladı. Kar yağışı nedeni ile binlerce arı telef oldu.

Başaran köyünde arıcılık yapan Aziz Gökçe, kar yağışı sırasında kovanlarından çıkıp telef olan arıların kovanlarının önüne düştüğünü, telef olan arıları eksi 8 derecede temizlemeye çalıştığını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)