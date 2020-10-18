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    Şişli'de dansözlü koronavirüs partisi

    Şişli'de dansözlü koronavirüs partisi

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak bir araya gelen onlarca kişi, dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 10:19
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    Cuma akşamı İstanbul Şişli'de bulunan Fulya Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında koronavirüs unutularak, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

    DANSÖZLE GÖBEK ATTILAR

    Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

    Şişli'de dansözlü koronavirüs partisi VİDEO

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #1

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #2

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #3

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #4

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #5

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #6

    Şişli de dansözlü koronavirüs partisi #7

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