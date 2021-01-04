Şişli'de bir giyim mağazasına gelen 3 yabancı uyruklu şahıs, dolar bozdurma bahanesiyle tezgahtaki esnafın parasını kaşla göz arasında el çabukluğuyla cebe indirdi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yabancı uyruklu 3 şahıs, cadde üzerindeki bir giyim mağazasına ayrı ayrı şekilde müşteri gibi girdi.

Mağazaya giren şahıslardan ikisi, çalışan Muhammet Demir’e dakikalarca ürünlerin fiyatını sorup, oyalamaya başladı.

O esnada içeride olan beyaz kıyafetli diğer şahıs ise kasaya geçerek esnafa dolar bozdurmak istedi.

DOLAR BOZDURMA BAHANESİ

Esnafa 200 dolar uzatan şahıs ardından da sorular sormaya başladı. Doları bozmak için önce 60 bin lira çıkartan ardından da 10 bin lirasını ayıran esnaf da doların karşılığını şahsa vermek istedi.

Şişli'de giyim mağazasını soyan yabancılar kamerada ViDEO

TEZGAHTAN PARAYI ALDI

Ancak şahıs, kaşla göz arasında el çabukluğuyla esnafın ayırdığı 10 bin lirayı çalarak cebine indirdi. Diğer bir hamleyle tezgahtaki 200 dolarını da alan şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı.

Organize dolandırıcılık ve hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"MASKE ALTINDAN GÜLDÜLER"

Olay hakkında konuşan mağaza çalışanı Muhammet Demir, “Şahıslardan biri müşteri olarak geldi. Bana montun fiyatını sordu, ben de 300 lira dedim. Tamam bunu ayır dedi, sonra arkasından beyaz kıyafetli bir şahıs geldi. Beyazlı, ‘dolar bozuyor musunuz?’ deyince ağabeyim de ‘bozarım’ dedi. Ağabeyim buraya geldi, diğer şahıs da montu denemeye başladı. Onun arkasından da mavi montlu siyah cerrahi maskeli diğer şahıs geldi. Benim önümü kesip bir montun ücretini sordular. O esnada ağabeyim 60 bin lira para çıkarttı. Beyazlı şahıs da 200 dolar uzatarak, bana 50’lik 100’lük ver diyor. Ağabeyim 10 bin lira para çıkartıp tezgaha koyuyor. Adam hem 10 bin doları hem de 200 doları cebine koyup gidiyor. Ağabeyim, ‘ben dolandırıldım’ dedi. Arkadaşları da burada kalmış, baktım maske altından gülüyorlar. Arkalarından kovaladık ama gitmişlerdi. Polis arkadaşlar geldi, videoları ve fotoğrafları gösterdik dağıttılar ama şimdilik bir şey çıkmadı. Esnaflar dikkat etsinler, sahte dolar almasınlar ve dolandırıcılara dikkat etsinler.” dedi.

Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkallerini belirledi. Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.