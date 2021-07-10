Şişli’de kız arkadaşını darp eden sanığa 3 ay hapis cezası

Şişli’de kız arkadaşını darp eden sanığa 3 ay hapis cezası

Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği, olayın yaşandığı evin sahibini ise ölümle tehditle yargılanan şahıs, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli’de 9 Aralık 2020 tarihinde kız arkadaşı 26 yaşındaki Tuğba Erçakar'ı, arkadaşı Ceylan A.’nın evinde darp ettiği, olayın gerçekleştiği ev sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddia edilen sanık Mehmet Hanifi B.’nin yargılandığı dava karara bağlandı.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesince, basit yargılama usulüyle görülerek karara bağlanan davada sanık, ’basit yaralama’ suçundan indirim uygulanarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Şikayetçi beyanlarının yeterli olmadığını kaydeden mahkeme, ’tehdit’, ’hakaret’ ile ’huzur ve sükunu bozma’ suçlarından beraatine hükmetti.

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