Şişli'de otel kafesinde nargile içen müşterilere para cezası
Bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen 9 kişiye toplam 28 bin 620 lira para cezası uyguladı.
- DHA
- 28.11.2020 - 12:40
- Güncelleme : 28.11.2020 - 12:42
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Nişantaşı'nda bulunan bir otelde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine otele baskın düzenledi.
Otelin teras katındaki kafeye giren ekipler, yasak olmasına rağmen müşterilerin nargile ve sigara tükettiğini belirledi.
9 MÜŞTERİYE 28 BİN 620 TL CEZA
Polisler, kafede bulunan 9 müşterinin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası kesti. Ayrıca, müşterilerine nargile hizmeti veren işletmeye de cezai işlem uygulandı.
Şişli'de otel kafesinde nargile içen müşterilere para cezası