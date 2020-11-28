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Şişli'de otel kafesinde nargile içen müşterilere para cezası

Şişli'de otel kafesinde nargile içen müşterilere para cezası

Bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen 9 kişiye toplam 28 bin 620 lira para cezası uyguladı.