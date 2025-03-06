Sivas’ta 4 egzotik yılan ve tarantula ele geçirildi
İHA

Sivas'Ta kaçak hayvan operasyonu..

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, hayvan kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

4 YILAN VE TARANTULA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak yılan satışı ihbarı üzerine belirlenen adrese yapılan operasyonda 1 adet Burma pitonu, 2 adet top pitonu, 1 adet red tail boa ve 1 adet tliltocalt vagons tarantula ele geçirildi.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Operasyonda kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 kişiye idari işlem uygulanırken, yasadışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi .

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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