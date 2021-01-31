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Sivas'ta karlı dağ başında 'termal jakuzi' keyfi

Sivas'ta karlı dağ başında 'termal jakuzi' keyfi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor.