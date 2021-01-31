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    Sivas'ta karlı dağ başında 'termal jakuzi' keyfi

    Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyü yakınlarındaki arazi ortasından çıkan ve termal olduğu sanılan sıcak su, karlı ve soğuk havada 'doğal jakuzi' görüntüsü ile ilgi çekiyor.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 01:37
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    Sivas'ta karlı dağ başında 'termal jakuzi' keyfi

     

    Sivas'ta kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Yeniyapan köyü yakınlarındaki araziden çıkan sıcak su, yaz-kış ilgi çekiyor.

    SICAKLIĞI 35-40 DERECDEYİ BULUYOR

    Yer altından kaynayarak çıkan ve 'doğal jakuzi' görüntüsü olan suyun sıcaklığı, 35- 40 dereceyi buluyor.

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #1

    KIŞIN "DOĞAL JAKUZİ" GİBİ

    Yazın havanın da ısınmasıyla köyün gençlerinin zaman zaman içine girerek keyif yaptığı alan, kışın ise sıcaklığın sıfırın altında ve etrafı karla kaplı olduğu dönemde 'doğal jakuzi' görüntüsüyle dikkat çekiyor.

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #2

    ÇERMİK KAPLICALARI İLE AYNI BÖLGEDE

    Soğuğun etkisiyle sıcak sudan çıkan buhar, farklı görüntü oluşturuyor. Sivas'ın meşhur Sıcak Çermik Kaplıca Havzası ile aynı bölgede bulunan ve benzer özellikler taşıyan suyun değerlendirilmesi isteniyor.

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #3

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #4

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #5

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    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #7

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #8

    Sivas ta karlı dağ başında termal jakuzi keyfi #9

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