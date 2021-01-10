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    Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine ceza

    Yasadışı köpek dövüştürdüğü iddia edilen Fatih N.'ye (41) 26 bin 55 lira para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 10.01.2021 - 20:05
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    Sivas'ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine ceza

     

    Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) ekipleri il merkezindeki Uzuntepe Mahallesi'nde bir tavuk çiftliğinde Fatih N.'nin kendisine ait köpekleri dövüştürdüğü ve hayvanların kötü muameleye maruz kaldıkları bilgisine ulaştı.

    KÖPEK DÖĞÜŞTÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Sosyal medya üzerindeki köpek forumlarında yapılan taramada Fatih N.'nin Çeki isimli köpeğini dövüştürdüğü belirlendi.

    5 KÖPEĞE EL KONULDU

    Ekipler, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar görevlileri ile birlikte çiftlikte bulunan 5 kangal köpeğine el koyarak hayvan barınağına götürdü.

    KÖPEK BAŞINA CEZA

    Hayvanları dövüştürerek kötü muamelede bulunduğu tespit edilen Fatih N.'ye Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde köpek başına 5 bin 211'er lira olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

    Sivas ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine ceza #1


    Sivas ta köpek dövüştüren çiftlik sahibine ceza #2

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