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İHA

Sivas-Ankara karayolunun 25. kilometresinde, Sivas istikametine gitmekte olan C.B. yönetimindeki 55 AOF 779 plakalı Hyundai marka minibüs ile Yıldız beldesi yolundan karayoluna giren S.G. yönetimindeki 58 ABN 474 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALI 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ve minibüste bulunan sürücü C.B. ile Z.B., Y.B., G.Ş. ve E.E.Ş. adlı bebek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.