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    Sivas'ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu

    Merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde balık tutmak için göle giden yaşlı bir adamın, akşam saatlerinde ekipler tarafından cesedi bulundu. Vatandaşın boğularak öldüğünden şüphe ediliyor.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 03:34
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    Sivas'ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu

    Sivas'ın Merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.

    Sabah balık tutmak için evinden çıkar 71 yaşındaki Ali Mencüğür geri dönmeyince yakınları polisten yardım istedi.

    Polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından nehir kıyısında arama çalışma başlatıldı.

    BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

    AFAD’a bağlı ekipler tarafından suda yapılan aramada, gece yarısından sonra Mencüğür’ün cansız bedenine ulaşıldı.

    Yaşlı adamın balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehire düştüğü ve boğularak öldüğü düşünülüyor.

    Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu #1

    Sivas ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu #2

    Sivas ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu #3

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