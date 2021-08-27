Sivas'ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu
Merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde balık tutmak için göle giden yaşlı bir adamın, akşam saatlerinde ekipler tarafından cesedi bulundu. Vatandaşın boğularak öldüğünden şüphe ediliyor.
- İHA
- 27.08.2021 - 03:34
Sivas'ın Merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı.
Sabah balık tutmak için evinden çıkar 71 yaşındaki Ali Mencüğür geri dönmeyince yakınları polisten yardım istedi.
Polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından nehir kıyısında arama çalışma başlatıldı.
BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
AFAD’a bağlı ekipler tarafından suda yapılan aramada, gece yarısından sonra Mencüğür’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşlı adamın balık tutmak isterken dengesini kaybederek nehire düştüğü ve boğularak öldüğü düşünülüyor.
Yaşlı adamın cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.