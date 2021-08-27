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Sivas'ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu

Sivas'ta sabah balık tutmaya giden adamın akşam cesedi bulundu

Merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde balık tutmak için göle giden yaşlı bir adamın, akşam saatlerinde ekipler tarafından cesedi bulundu. Vatandaşın boğularak öldüğünden şüphe ediliyor.