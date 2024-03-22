Sivas'ta tek başına okey oynayan adama üzülen gençler, artık yalnız bırakmıyor Gittiği kahvehanede yalnız başına okey oynadığı için gündem olan vatandaşa üzülen gençler harekete geçerek Ramazan ayı boyunca oyuna eşlik edecek.

İHA

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, sıkça gittiği kahvehanede okey oynayarak vakit geçiriyor.

Ancak oyun için gerekli olan 2'nci, 3'üncü, 4'üncü kişileri bulamıyor.

Tek başına oynamaya başladı

Okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu.

Böylelikle, 4 ıstakayı da dolanarak tek başına okey oynamaya başladı.

Artık yalnız değil

Okey oynadığı sırada diğer masada bulunanlar Doğan’ın o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ardından haber olan Doğan, artık yalnız kalmıyor.

Doğan’ın yalnız okey oynadığını görenler Doğan’a okey masasında arkadaşlık yapıyor.

"Üzüldük"

Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, “Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük. Dedik bulalım oyun oynayalım. Ramazan ayı bitene kadar bizimle.” dedi.

'Rakiplerim dişli'

Doğan ise artık arkadaşlar ile okey oynadığını fakat rakiplerinin dişli olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)