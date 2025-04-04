Sivas’ta yüksek gerilim hattı koptu: D-100 Karayolunda trafik aksadı

DHA

Sivas’ın Suşehri ilçesi girişinde bulunan yüksek gerilim hattı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı koparak D-100 karayoluna düştü. Elektrik kablolarının yolu kapatması üzerine, yetkililer güvenlik gerekçesiyle trafiği durdurdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay yerine hızla polis ekipleri sevk edilirken, sürücülerin ve yayaların kablolara yaklaşmaması için geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Amasya-Erzincan istikameti başta olmak üzere, her iki yönde de trafik tamamen durunca, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafikte bekleyen vatandaşlar, araçlarından inerek yetkililerin müdahalesini izlerken, ekipler yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından kabloları yoldan kaldırarak trafiğin yeniden akışını sağladı.