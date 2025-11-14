ŞOK’a Guess saat çeşitleri geliyor! ŞOK 15-18 Kasım Aktüel

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şok Market'in hafta sonu aktüel fırsatları yeniden tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Bu haftanın kataloğunda mutfak grubu ürünlerinden oyuncaklara, saat modellerinden küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün çeşitliliği yer alıyor.

Özellikle Paşabahçe, Lav ve Kütahya Porselen ürünleri uygun fiyatlarıyla öne çıkarken, çocuklar için sunulan Barbie, Hot Wheels ve Matchbox oyuncak seçenekleri de raflardaki yerini aldı.

Aksesuar kategorisinde ise şıklığıyla öne çıkan saatler bulunuyor. Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess ve Columbia markalarının saat modelleri bu hafta Şok reyonlarında dikkat çeken ürünler arasında.

İşte ŞOK 15-18 Kasım aktüel ürünler: