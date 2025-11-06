ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor: Paspas, motor yağı, cam suyu, oto süpürge...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsimine adım adım yaklaşırken, araç sahipleri için bakım sezonu da resmen başladı.

ŞOK Market, sürücülerin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerde özel bir kampanya başlattı.

8–11 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında oto bakım kategorisindeki birçok ürün raflarda indirimli fiyatlarla yer alacak.

Araç temizliğinden antifrize, iç düzenleme aparatlarından reflektör ve telefon tutuculara kadar geniş ürün yelpazesi, hem araç içi konforu artırmayı hem de sürüş güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Ayrıca tamir setleri ve kışa özel bakım malzemeleri de kampanya kapsamında sürücülerle buluşacak.

İşte ŞOK 8-11 Kasım aktüel ürünler: