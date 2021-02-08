Aksaray'da genç bir çift kısıtlamada görev yapan emniyet sağlık ve itfaiye ekiplerine tatlı ve gazoz ikramında bulundu.

Aksaray'da lokanta işletmeciliği yapan Mehmet Keleşoğlu ve eşi Fatma Keleşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece görev yapan polis, jandarma, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerine ziyaret ederek hem moral verdi.

TATLI VE GAZOZ DAĞITTILAR

Genç çift kapı kapı, sokak sokak gezerek kısıtlamada görev yapan emniyet, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine tatlı, gazoz ve su ikramında bulunarak çalışanlara kolaylıkalr diledi.

Ellerinde tepsi, gazoz ve su şişeleri ile kapı kapı, sokak sokak gezen genç çift yollarda görev yapan polis ekiplerini de unutmadı. Polis merkezi, itfaiye müdürlüğü, eğitim ve araştırma hastanesini ziyaret eden genç çift önüne gelen herkese ikramda bulundu.

Sokak sokak gezerek görevlilere tatlı ikram ettiler VİDEO

''ONLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİK''

Mehmet Keleşoğlu tatlı ve yemek ikramında bulunduklarını belirterek, “Biz bu etkinliği sürekli yapmayı düşünüyoruz. Haftada 3-4 kere böyle devlet görevlilerine, polislerimize, bekçilerimize, temizlik görevlilerimize, hastanelerimize tatlı ikram ediyoruz, yemek ikram ediyoruz. Bu etkinliği herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.



Eşi Fatma Keleşoğlu ise, “Bu saatte bizim için nöbet tutan tüm sağlık çalışanlarına, tüm polislerimize ve itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar dışarıda bizim için nöbet tutarken bizde onlar için bir şeyler yapmak istedik. Bütün herkese afiyet olsun teşekkür ederiz” dedi.























