SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu

- SOLOTÜRK pilotları, 29 Ekim gösteri uçuşu öncesi Anıtkabir çevresinde çevre tanıma uçuşu yaptı.
- Ankaralılar, akrobasi manevralarını ilgiyle izleyip kaydetti.
- Uçuş, 25 dakika sürdü ve pilotlar alanda inceleme yapma fırsatı buldu.
SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarında gerçekleştirdikleri çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli akrobasi manevraları yaptı.
VATANDAŞLAR HEYECANLA İZLEDİ
Başkent sakinleri, uçuşu şehrin farklı noktalarından ilgiyle takip etti. SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
25 DAKİKALIK UÇUŞ
Gerçekleştirilen çevre tanıma uçuşu, yaklaşık 25 dakika sürdü ve pilotlar, gösteri öncesi alanı inceledi.
CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü:
Saat 14.30’da Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci TBMM Binası) çevresinde kortej selamlama uçuşu,
Saat 14.40’ta Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.