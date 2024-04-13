Soma'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir firmaya ait maden ocağında iş kazası yaşandı.

Özel bir maden ocağında saat 18.00 sıralarında Halit Gürpınar isimli işçi tambura sıkıştı.

İş kazasında can verdi

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gürpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

41 yaşındaki maden işçisi Halit Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken emekliliğine de 1 yıldan az bir süre kaldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)