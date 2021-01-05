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    Somalili askerler, Türkiye'de komando eğitimi alıyor

    Somalili askerler, Türkiye'de komando eğitimi alıyor

    Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında, 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' veriliyor.
    • AA
    • 05.01.2021 - 22:39
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    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askerin eğitimlerinin Isparta'daki Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.

    ISPARTA'DA 150 SOMALİLİ ASKERE KOMANDO EĞİTİMİ

    Açıklamada, "Isparta'da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda, Somali Silahlı Kuvvetlerinden 150 misafir askeri personele 'Komando Temel Eğitimleri' veriyoruz. 21 Aralık 2020'de başlayan eğitimler planlandığı gibi devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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    Somalili askerler, Türkiye de komando eğitimi alıyor #2

    Somalili askerler, Türkiye de komando eğitimi alıyor #3

    Somalili askerler, Türkiye de komando eğitimi alıyor #4

    Somalili askerler, Türkiye de komando eğitimi alıyor #5

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