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    Son 3 yılda PKK'nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı

    Son 3 yılda PKK'nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı

    Son 3 yıldaki terör operasyonlarında 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi,
    • AA
    • 18.01.2021 - 04:51
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 05:05
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    Yurt içinde PKK/KCK'ya karşı "terörü kaynağında yok etme" ve "terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi" prensibiyle düzenlenen "Kıran", "Kapan" ve "Yıldırım" operasyonları başarılı bir süreci ortaya çıkardı.

    815 UZUN MENZİLLİ TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

    Jandarma Genel Komutanlığınca, kırsal ve barınma alanlarına yönelik  operasyonlarda 2018'de 330, 2019'da 279 ve 2020'de 206 olmak üzere 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi.

    Son 3 yılda PKK nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı #1

    ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM AĞI YÜZDE 80 AZALDI

    Ele geçirilen telsizlerle bağlantılı olarak örgüt içi iletişimin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

    Son 3 yılda PKK nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı #2

    TESLİM OLMALAR ARTTI

    İletişim kuramayacak seviyeye gelen sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı.

    Son 3 yılda PKK nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı #3

    'YILDIRIM OPERASYONLARI'YLA ÖRGÜTÜN YOK OLMA SÜRECİ HIZLANDI

    Özellikle son dönemde icra edilen ve 153 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım operasyonları"yla örgütün yok olma süreci hızla devam ediyor.

    Teslim olan veya sağ ele geçirilen teröristler, verdikleri ifadelerde çok sayıda telsizin güvenlik güçlerinin eline geçtiğini anlattı.

    Son 3 yılda PKK nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı #4

    TERÖRİSTLER ÇARESİZCE YERLERİNİN TESPİT EDİLMESİNDEN KORLUYOR

    Teröristler, ellerinde kalan telsizleri kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını ve çaresiz kaldıklarını belirtti.

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