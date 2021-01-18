Son 3 yılda PKK'nın haberleşme ağı yüzde 80 azaldı

Son 3 yıldaki terör operasyonlarında 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi,

Yurt içinde PKK/KCK'ya karşı "terörü kaynağında yok etme" ve "terör örgütlerinin faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirilmesi" prensibiyle düzenlenen "Kıran", "Kapan" ve "Yıldırım" operasyonları başarılı bir süreci ortaya çıkardı.

815 UZUN MENZİLLİ TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığınca, kırsal ve barınma alanlarına yönelik operasyonlarda 2018'de 330, 2019'da 279 ve 2020'de 206 olmak üzere 815 el telsizi ve ülkeler arası görüşme yapılabilen uzun menzilli telsiz ele geçirildi.

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM AĞI YÜZDE 80 AZALDI

Ele geçirilen telsizlerle bağlantılı olarak örgüt içi iletişimin önceki yıllara göre yüzde 80 azaldığı belirlendi.

TESLİM OLMALAR ARTTI

İletişim kuramayacak seviyeye gelen sözde örgüt yönetimi ile kırsal kadroların bağlantılarına engel olunurken telsizle talimat alamayan alt kademelerde çözülme, kaçış ve teslim olmalar arttı.

'YILDIRIM OPERASYONLARI'YLA ÖRGÜTÜN YOK OLMA SÜRECİ HIZLANDI

Özellikle son dönemde icra edilen ve 153 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım operasyonları"yla örgütün yok olma süreci hızla devam ediyor.

Teslim olan veya sağ ele geçirilen teröristler, verdikleri ifadelerde çok sayıda telsizin güvenlik güçlerinin eline geçtiğini anlattı.

TERÖRİSTLER ÇARESİZCE YERLERİNİN TESPİT EDİLMESİNDEN KORLUYOR

Teröristler, ellerinde kalan telsizleri kullandıkları zaman yerlerinin tespit edilmesinden korkan sözde üst yönetimin kendileriyle bağlantı kuramadığını ve çaresiz kaldıklarını belirtti.

Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG’li terörist öldürüldü İZLE