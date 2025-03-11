Sosyal medyadaki yanıltıcı reklamlara sıkı denetim

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektörüyle ilgili önemli bir düzenleme yaptı.

Yeni yönetmelik ile, e-ticaret platformları bundan böyle sosyal medya, YouTube ve influencer'lar aracılığıyla yapılan reklamlardan da sorumlu tutulacak ve bu reklamlar Bakanlık'a bildirilecek.

REKLAM KISITLAMALARINA UYULMAZSA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Denetimlerin artacağı belirtiliyor; ayrıca, reklam kısıtlamalarına uyulmaması durumunda bakanlık aldatılmış kabul edilip cezai yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmeliğin amacı, sektörde adil rekabeti sağlamak ve büyümeyi desteklemek olarak ifade ediliyor.

Bir diğer önemli düzenleme ise sanal ortamdaki komisyon indirimleriyle ilgili.

Bakanlık, büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimlerini belirli bir sınırda tutmalarını sağlayacak. Bu sayede, aşırı indirimler nedeniyle haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

SPONSORLUK HARCAMALARINDAKİ İSTİSNA YÜZDE 50'YE ÇIKARTILDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında platformların reklam bütçelerinin yüzde 25'ine kadar yapılan sponsorluk harcamalarına yönelik tanınan istisna yüzde 50'ye çıkarıldı.

Yönetmeliğe göre, platformların aracılık hizmeti sunduğu firmalara veya üçüncü kişilere, reklam yaptırarak reklam bütçesini aşması ve bu harcamalarında maliyetine katlandığı tutara bakanlığa yaptığı bildirimde yer vermemesi halinde bakanlığı aldattıkları varsayılacak.