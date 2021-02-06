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    Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredebilecek

    Sözleşmeli kamu personellerinin yıllık izinlerini sonraki seneye devrebileceklerine yönelik karar, Cmhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 02:09
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    Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredebilecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

    SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YILLIK İZNİ YANMAYACAK

    2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzsıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, geçici madde olarak "Sözleşmeli personelin, bu esasların 9. maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılına ait izin hakkının kullanılmayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir" ibaresi yer aldı.

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