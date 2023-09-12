Ayhan Bora Kaplan tutuklandı Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve 14 şahıs, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Bora Kaplan dahil 14 şüpheli tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklandı.

15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)