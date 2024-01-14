Sülaleniz kurtulacak! Bu meyveyi dikin, 300 yıl dolar getirsin... Bu meyvenin bereketini duyan tarlasına komple ekiyor. Oldukça verimli olan meyvenin kilosu adeta dolarla satılıyor.

ensonhaber.com

Uygun iklimi dolayısıyla çeşit çeşit sebze ve meyvenin yetiştirilebildiği Antalya'da üreticiler, son yıllarda katma değeri yüksek tropikal meyvelere yöneldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, domates seralarını sökerek mango bahçesi oluşturan Ertan Parçaoğlu, 4 dönümlük alana yaklaşık 300 mango meyvesi dikti.

Üç yıl önce dikilen fidanlar artık meyve vermeye başladı. Fidanın tanesi ise bin liradan satılıyor.

Antalya’da yaşayan Ertan Parçaoğlu, dikimi maliyetli ve sabır gerektiren mango meyvesini 150 TL’den satıyor.

Aşılı bir mango fidanı 500 ila 1000 TL arasında değişiyor.

Dolarla satılıyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, tropikal meyvede üretim alanlarının genişlemesiyle ihracat payının arttığını söyledi.

Bu ürünlerden birinin de mango olduğunu belirten Çavuşoğlu, mangoda geçen yıla göre üretim alanının yaklaşık 3 kat arttığını kaydetti.

Ürün çeşitliliğinin artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Her üründe öncelikle iç piyasa ihtiyaçları karşılanıyor, sonra ihracata gidiyor. Mangoda yavaş yavaş ihracatımız başladı, Türkiye genelinde şu anda 1 milyon 600 bin dolar gibi rakama ulaştık. Tabii bu daha başlangıç ama üretimin artmasıyla ihracatın artacağını net olarak görmekteyiz. İhracatı büyütmemiz noktasında gelecek vadediyor."