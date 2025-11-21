Süper Lig ekibinden taraftara müjde: Biletler ücretsiz verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü için müjdeyi duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüp, pazartesi günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçında tüm öğretmenlere ücretsiz bilet hediye edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre öğretmenlerin bu özel imkândan yararlanabilmeleri için 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Stadyum Passolig Gişesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğretmen kimlik kartı gösterilmesi şart koşulurken, Konyaspor Passolig kartının güncelliğinin de kontrol edilmesi isteniyor.

Biletlerin Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacağı belirtildi.

TRİBÜNLERDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

Konyaspor yönetimi, Öğretmenler Günü dolayısıyla tribünlerde özel bir kutlama atmosferi oluşturmayı hedefliyor.

Taraftarların da bu jesti olumlu karşıladığı, maç günü stadyumda coşkulu ve anlamlı bir ambiyansın oluşmasının beklendiği ifade edildi.