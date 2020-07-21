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    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor

    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor

    Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.
    • AA
    • 21.07.2020 - 04:30
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    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırda düzenlediği operasyonlardan sonra oluşturulan güvenli bölgelere yerleşimler devam ediyor.

    Türkiye'de yaşamını sürdüren Suriyeli mülteciler, vatanlarına dönmek için Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gellyor.

    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor #1

    SON İKİ HAFTA İÇİNDE 599 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜŞ YAPTI

    Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

    Son iki hafta içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 599 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi.

    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor #2

    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor #3

    Suriyeli mülteciler güvenli bölgelere dönüyor #4

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