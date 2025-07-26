Susuzluk saatler sürecek! İZSU 26 Temmuz 2025 kesintisi sorgulama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (İZSU), İzmir'in çeşitli ilçelerinde kesintiler yapılacağını duyurdu.
Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler paylaşıldı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, her gün 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanan zorunlu su kesintisi başladı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte, 26 Temmuz Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU 26 TEMMUZ 2025 KESİNTİLERİ
ÇEŞME ALAÇATI, ALTINKUM, ALTINYUNUS, ARDIÇ, BOYALIK, CELAL BAYAR, CUMHURİYET, ÇAKABEY, ÇİFTLİK, DALYAN, FAHRETTİNPAŞA, ILICA, İSMET İNÖNÜ, MUSALLA, OVACIK, REİSDERE, SAKARYA, ŞEHİT MEHMET, ŞİFNE, ÜNİVERSİTE, YALI, 16 EYLÜL
25.07.2025 saat 23:00 ile 26.07.2025 saat 06:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, KİBAR, SARIYER, SELVİLİ, YUNUS EMRE
26.07.2025 saat 06:20 ile 08:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, OVAKENT, YENİCEKÖY
26.07.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.