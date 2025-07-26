Susuzluk saatler sürecek! İZSU 26 Temmuz 2025 kesintisi sorgulama İzmir'de su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İZSU aracılığıyla yanıt arıyor. Özellikle Çeşme, susuzlukla karşı karşıya. Peki; 26 Temmuz Cumartesi sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...