Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı

İHA
Rusya'da düzenlenen terör saldırılarında teröristlerden bazılarının Tacik vatandaşının ortaya çıkması sonrası Türkiye, ülkeye gelecek Tacik vatandaşlara uyguladığı vize serbestisini iptal etti.
Tacikistan vatandaşları, vizesiz giremeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre Tacikistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.
Mevzubahis karar 6458 sayılı Yabacılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18 maddesi gereğince alındı.
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