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    Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan adam öldü

    Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atladığı iddia edilen kişi, iki vagon arasında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 21:46
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    Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan adam öldü

    İstanbul Taksim Metro İstasyonu'nda, Önder Buruloğlu (56), Hacıosman yönünde giden metro hareket halindeyken raylara atladı.

    İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Taksim İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı.

    Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Buruloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından metro istasyonu giriş ve çıkışlara açıldı.

    METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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