Taksim metrosundaki yürüyen merdivenlerde organize şekilde hareket eden yankesiciler, bir vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı çaldı.

İstanbul'a alışveriş yapmak için gelen bir vatandaş, işlerini bitirdikten sonra metroya binerek Taksim istasyonunda indi.

Vatandaş yürüyen merdivenlerden yukarıya çıktığı esnada önündeki şahıs, elindeki cep telefonunu bilerek yere attı.

ÖNÜNÜ KESTİ

Şahıs daha sonra merdivenin önünü bedeniyle keserek, sıkışan telefonunu alıyormuş gibi yapmaya başladı.

O esnada ise şahsın yankesici ortağı, merdiven çıkışında takılan vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı kaşla göz arasında çaldı.

Ortağının yerden telefonu almasıyla vatandaşlar yürümeye devam etti. Bir süre daha yürümeye devam eden vatandaş, pantolonunun arka cebinde parasının olmadığını fark etti.

Taksim metrosunda yankesicilik kamerada ViDEO

POLİS, YANKESİCİLERİ ARIYOR

Metro yetkililerine durumu bildiren vatandaş, güvenlik kamera görüntülerinden parasının çalındığını gördü. Bunun üzerine emniyete giden vatandaş, olayı anlatarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.