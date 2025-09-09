Tapu’da yeni dönem: Tapusu olanlar 3 ay içinde tamamlamalı!

Türkiye’de gayrimenkul piyasası hız kesmeden yoluna devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında 2 milyonu aşkın satış işlemi gerçekleşirken, tapu harç gelirleri 90 milyar TL’yi aştı.

Bu rekor düzeydeki gelirin büyük bölümü ise özellikle büyükşehirlerdeki hareketli satışlardan kaynaklandı. Uzmanlara göre yalnızca konut değil, arsa ve iş yeri satışları da piyasadaki canlılığı artırıyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri de konut kredisi hacminin 600 milyar lirayı geride bırakması oldu.

Ancak tüm bu hareketlilik içinde vatandaşlara kritik bir uyarı yapılıyor: Tapu işlemlerini yeni yıla bırakmayın! 2025’te başlayacak yeni dönemde, takdir komisyonlarının belirleyeceği daha yüksek rayiç değerler, emlak vergilerinden tapu harçlarına, değer artış kazancı vergisinden ipotek ve akraba arası satışlara kadar birçok kalemde ciddi artışlara yol açacak.

3 AY İÇİNDE TAMAMLAYIN!

Yeni yılda rayiç değerlerin artmasıyla birlikte tapu harçları ve vergilerde önemli yükselişler yaşanacak. Uzmanlar, vatandaşlara “işlemlerinizi 3 ay içinde tamamlayın” çağrısı yapıyor.

Bu noktada gayrimenkul alım-satımı planlayanların bu süreci yakından takip etmesi ve işlemlerini geciktirmeden tamamlaması öneriliyor.