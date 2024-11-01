Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi açıkladı: Sahte ürünler ortaya çıktı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla sahtecilikle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlık, piyasadaki ürünlerden düzenli olarak numuneler toplayarak laboratuvarlarda detaylı analizler yapıyor.

Tüketicilerin sağlığını riske atabilecek taklit ve tağşiş ürünleri tespit etmek için çalışan Bakanlık, tespit edilen riskli ürünleri içeren listeleri düzenli olarak kamuoyuna duyurmayı sürdürüyor.

YENİ LİSTELER YAYIMLANDI

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Testlerde zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.