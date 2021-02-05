TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Arnavutluk ziyareti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutlukla olan temasların ikinci gününde İşkodra şehrini ziyaret etti.

Arnavutluk ile olan temaslarda ikinci gün geride kalırken, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri pekiştirilmeye devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk temaslarının ikinci gününde ülkenin kuzeyinde bulunan İşkodra şehrini ziyaret etti.

ÖNCE NAMAZ KILDI SONRA MÜZEYİ GEZDİ

İşkodra ziyareti kapsamında önce Ebubekir Camii’nde Cuma namazını kılan Şentop, daha sonra Marubi Fotoğraf Müzesi’ni gezdi.

Müze ziyareti sonrasında Şentop, Türkiye’deki Hüdayi Vakfı tarafından desteklenen İşkodra Hacı Şeh Şamia Medresesi’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Arnavutluk’un İşkodra şehrini ziyaret etti VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEKONFERANS İLE BAĞLANDI

Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imam hatipli olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medresenin ilkokul binasının açılışına telekonferans ile katıldığını dile getirdi.



Türkiye ve Arnavutluk’un ilişkilerini pekiştirmeye devam eden iki dost olduğunu belirten Şentop, “Aradan geçen yıllara ve bazı kesintilere rağmen bugün dostluk ve kardeşlik bayrağını birlikte yükseltmenin sevincini yaşıyoruz.

Sevgili gençler, dünya çok hızlı değişiyor. Ülkeler arasındaki işbirlikleri eskisine göre daha fazla önem taşımaya başladı.

Küresel salgın sürecinde ülkeler arasında işbirliği veya rekabetin ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye, bu zor günlerde tüm dünyaya ve özellikle balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderen büyük ve değerli istisnai bir örnek oldu” dedi.

İLİŞKİLER SALGIN DÖNEMİNDE DAHA DA GELİŞTİ

İki ülke arasındaki ilişkilerin giderek artmaya devam ettiğini ifade eden Şentop, “Tarihsel bağlarımız sebebiyle Arnavut kardeşlerimizle öteden beri dostane bir şekilde, birbirimizin kültürünü yaşatacak şekilde bir arada yaşamayı başarmışız ve bunu sürdürmekteyiz” dedi.

Arnavutların hiç olmayacak bir şeyi anlatmak için kullandığı bir deyim olan ‘Çık şu dirseğime de İstanbul’u gör’ deyimini hatırlatan Şentop, iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesiyle İstanbul’un artık Arnavutlar için çok yakın olduğunu söyledi.

Şentop ve beraberindeki heyet, medrese ziyaretinin ardından İşkodra kentinde Müslümanları korumak için şehit düşen Hasan Rıza Paşa anıtına çelenk bıraktı.

Çelenk bırakma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitler için önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da Türkiye ve Arnavutluk Milli Marşları okundu.



Çelenk bırakma törenin ardından TBMM Başkanı Şentop, İşkodra şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti ve iki günlük ziyareti tamamlayarak Türkiye’ye dönmek üzerine havalimanına uğurlandı.