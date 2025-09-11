TCDD duyurdu! O kişilere tamamen ücretsiz oldu

Ulaşım, modern hayatın en temel ihtiyaçlarından biri. Ancak birçok engelli vatandaş için bu ihtiyaç, ne yazık ki çoğu zaman zorluklarla dolu olabiliyor.

Günlük hayatın koşturmacasında toplu taşıma araçlarına erişim, bilet ücretleri ve seyahat imkânları, engelli bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen konuların başında geliyor.

İşte bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek dikkat çeken bir adım attı.

Yapılan son duyuruya göre, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale’de ikamet eden engelli bireyler, Yüksek Hızlı Tren (YHT) dahil olmak üzere tüm tren seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

O ŞARTLARI KARŞILAMAK YETERLİ OLACAK

TCDD tarafından atılan bu adımla birlikte, ücretsiz seyahat hakkı belirli şartları sağlayan tüm engelli bireyleri kapsıyor.

Ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmak için, vatandaşların sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 veya daha fazla engelli olduklarını belgelemeleri gerekiyor.

Belgenin yanı sıra ücretsiz ulaşım hakkında yararlanabilmek için kamu kuruluşları tarafından verilmiş olan geçerli bir Engelli Kimlik Kartı’na sahip olunması gerekiyor.

Bu imkan, sadece YHT ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda ana hat trenleri, bölgesel trenler ve banliyö trenleri için de geçerli oluyor. Bu adımla birlikte artık engelli bireyler, şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerini daha rahat gerçekleştirebilecek.