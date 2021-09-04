TCDD Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınırken, yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı.

UYGUN'UN YERİNE ABDÜLKERİM MURAT ATİK ATANDI

Uygun'dan boşalan göreve Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.

ABDÜLKERİM MURAT ATİK KİMDİR?

Abdülkerim Murat Atik, 1990 yılında ticari faaliyetine başlayan Sun Group'un yönetim kurulu başkanıdır. Türkiye'nin birçok ilinde birçok projeyi hayata geçiren Sun Group demiryolu - raylı sistemler ve inşaat - altyapı alanında faaliyet göstermektedir.