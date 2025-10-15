Tekirdağ’da çamurlu sokaklara müzikli tepki

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Pazar Sokak sakinlerinden müzisyen Ahmet Merih Çelik, yağmur yağdığında çamura dönen sokaklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

İNŞAATLAR ASFALTLAMAYI ENGELLİYOR

Çelik, sokakta devam eden inşaatlar nedeniyle asfaltlama yapılamadığını belirterek en azından geçici bir çözümle çamurun giderilmesini talep etti.

MÜZİĞİYLE YETKİLİLERE SESLENDİ

Ahmet Merih Çelik, davuluyla sokağa çıkarak yazdığı maniyi okuyup çaldı. Mani, “Tekirdağ canımız memleket, yağmur yağınca yollar oluyor felaket. Volkan başkanım duy sesimizi, yollar çamur kıyamet.” sözleriyle başladı ve mahallede dikkat çekti.

"ÇAMURU YOK EDECEK BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Çelik, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Burada yaşayan site sakinleri olarak yağmur sonrası çamurdan mağdur oluyoruz. İnşaatlar nedeniyle asfalt dökme olmayabilir, bunu anlıyoruz ama çamuru yok edecek bir çözüm istiyoruz. Hizmet alabilmek için müzisyenliğimi kullanarak bir beste yaptım, hem okudum hem çaldım.