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Tekirdağ'da deniz bisikletiyle tur atan 4 kişi göle düştü

Tekirdağ'da deniz bisikletiyle tur atan 4 kişi göle düştü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü Mesire Alanı'nda 4 kişi, bindikleri deniz bisikletinin ters dönmesi sonucu göle düştü. Bir vatandaş tarafından kurtarılan kişilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.