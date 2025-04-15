Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü

İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü Vakıflar OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada, Yeter Kuyumcu (48) yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.