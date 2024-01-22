Tekirdağ'da kanalizasyon patladı! Cadde pis suyla göle döndü

İHA
Tekirdağ'da yaşanılan olayda, mahalle hem susuz kaldı hem de pis kokuya büründü..
Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi'nde kanalizasyon patladı.
Kanalizasyon borusunun patlaması sebebiyle yüzeye çıkan su caddeyi göle çevirirken, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.
Kanalizasyon suyu metrelerce yükseldi, mahallede sular kesildi
Tazyikli kanalizasyon suyu metrelerce yükseğe ulaşırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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