Tekirdağ'da kanalizasyon patladı! Cadde pis suyla göle döndü Çerkezköy ilçesinde yaşanılan olayda, kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı. Pis su, esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İHA

Tekirdağ'da yaşanılan olayda, mahalle hem susuz kaldı hem de pis kokuya büründü..

Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi'nde kanalizasyon patladı.

Kanalizasyon borusunun patlaması sebebiyle yüzeye çıkan su caddeyi göle çevirirken, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.

Kanalizasyon suyu metrelerce yükseldi, mahallede sular kesildi

Tazyikli kanalizasyon suyu metrelerce yükseğe ulaşırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)