Tekirdağ'da karpuz şenliğinde uzun kuyruklar oluştu Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde karpuz, peynir ve lokma ikramında uzun kuyruklar meydana geldi.

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İHA

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği başladı.

Karpuz yemek için uzun kuyruklar oluştu

Tekirdağlı vatandaşlar şenliğe yoğun katılım gösterdi. Şenlikte karpuz ikramı yapılırken vatandaşlar, karpuz yemek için sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.

"En güzel karpuz yeme şekli lokma ve peynirle yenilen karpuzdur"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve Başkan Yardımcıları tarafından karpuz, peynir ve lokma ikramı yapılırken sıraya giren vatandaşlar, ikramların tadına baktı. Sırada bekleyen vatandaşlar, "Karpuz şenliğini çok beğendik. Her yıl böyle devam etmesini istiyoruz. Karpuzumuz meşhurdur. En güzel karpuz yeme şekli lokma ve peynirle yenilen karpuzdur. Şimdi karpuzun tadına bakacağız." dedi.