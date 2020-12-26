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    Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden kağıt toplayıcılarına para cezası

    Çorlu ilçesinde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi.
    • AA
    • 26.12.2020 - 20:15
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    Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden kağıt toplayıcılarına para cezası

    Tekirdağ'da, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama denetimleri kapsamında "çekçek" diye tabir edilen el arabalarıyla çöp ve atık toplayan kişileri takibe aldı.

    CEZA KESİLİP ARABALARINA EL KONULDU

    Ekipler, kısıtlamayı ihlal eden kişilerin el arabalarına el koydu ve para cezası uyguladı.

    El konulan "çekçek"ler zabıta araçlarına yüklenerek Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müğdürlüğüne ait şantiyeye götürüldü.

    Tekirdağ da kısıtlamayı ihlal eden kağıt toplayıcılarına para cezası #1

    Tekirdağ da kısıtlamayı ihlal eden kağıt toplayıcılarına para cezası #2

    Tekirdağ da kısıtlamayı ihlal eden kağıt toplayıcılarına para cezası #3

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