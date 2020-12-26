Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden kağıt toplayıcılarına para cezası
Çorlu ilçesinde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden atık toplayıcılarına para cezası kesildi.
- AA
- 26.12.2020 - 20:15
Tekirdağ'da, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama denetimleri kapsamında "çekçek" diye tabir edilen el arabalarıyla çöp ve atık toplayan kişileri takibe aldı.
CEZA KESİLİP ARABALARINA EL KONULDU
Ekipler, kısıtlamayı ihlal eden kişilerin el arabalarına el koydu ve para cezası uyguladı.
El konulan "çekçek"ler zabıta araçlarına yüklenerek Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müğdürlüğüne ait şantiyeye götürüldü.