Tekirdağ'da Naip Barajı alarm veriyor: 20 günlük suyu kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Naip Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaştı.

Barajda kalan su miktarı neredeyse yok denecek kadar azalınca yıllardır su altında bulunan yapılar ve ağaçlar gün yüzüne çıktı.

Kış mevsimi yaklaşmasına rağmen yağışların yetersiz kalması, Süleymanpaşa'yı su stresi yaşayan bölge konumuna getirdi.

Kentte yüzey suyu kaynaklarının alarm vermesi, su yönetimi açısından endişeleri artırdı.

"20 GÜNLÜK SÜREYİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, şöyle konuştu:

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçemize su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti'nde su seviyeleri ölü hacmin altında. Son güncel verilere göre DSİ'den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı'nda ölü hacimde yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı. Yazır Göleti'nde de ölü hacmin su alma yapısının altına düştüğümüz tespit edildi. Yaklaşık 350 bin metreküp civarında bir su kaldığı DSİ tarafından bize iletildi. Buna bağlı olarak biz buradan aldığımız suları en minimum seviyede tutuyoruz. Yüzey sularından beslenen mahallelerimizde sıkıntı yaşanmasın diye diğer yeraltı sularından sağladığımız bölgelerden takviye ederek bu 20 günlük süreyi uzatmaya çalışıyoruz.

"PLANLI SU KESİNTİLERİ UYGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Ancak eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde su kesintileri, planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor. Bunun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek anlamında proje çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Hizmet alım yöntemiyle ihale ederek, bu hatların kapasitelerini büyüterek şehrimize su vermek için elimizden geleni 7/24 yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu barajı kullanamıyoruz. Burada su bitti dediğimiz gölet, baraj şu anda Marmaraereğlisi bölgesinde yazın kısmi bazı mahallelerde su sıkıntısı yaşadığımız yerdi.

"TÜRKMENLİ BARAJI'NDA HİÇ SU YOK"