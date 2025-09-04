Tekirdağ'da ormana sıçrayan anız yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alevler yükseldi.

Malkara’nın kırsal Doluköy ile Demircili Mahallesi arasındaki bir tarlada anız yangını çıktı.

RÜZGARLA BERABER ORMANA SIÇRADI

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi mevkisindeki ormana sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan söndürme çalışmalarına havadan 3 uçak, 2 helikopter de destek verdi.

3 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 800 dönüm tarım alanı ile 100 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.