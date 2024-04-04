Tekirdağ'da otomobille çarpışan araç köprüden uçtu: 7 yaralı

Tekirdağ- Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında akşam saatlerinde, 13 yaşındaki Deniz K.’nin kullandığı 59 DG 464 plakalı otomobil ile Sebahattin G. (53) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
8 metreden aşağı uçtu
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Sebahattin G.’nin kullandığı otomobil yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.
Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra Sebahattin G.’nin kullandığı araçta bulunan Sultan G. (37), Melek G. (71), Nurşen G. (47), Volkan G. (7) ve Atakan G. (8) yaralandı.
Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Deniz K., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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