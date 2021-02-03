Tekirdağ'da polis olmak isteyen 9 yaşındaki Uras'a, polislerden doğum günü sürprizi

Kapaklı ilçesinde 9 yaşındaki Uras'a Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü sürpriz bir doğum günü tertip etti.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindenin İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Memiş ailesine, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ DÜZENLENDİ

9 yaşındaki çocukları Uras için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sürpriz bir doğum günü tertip etti.

Doğum günü pastasını alan polis ekipleri, Uras’a sürpriz yaptı. Polis ağabeylerini karşısında gören Uras’ın sevinci ise, yüzlerde tebessüm oluşturdu.