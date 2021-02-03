Euro
8.6209
-0.54%
Dolar
7.1632
-0.54%
Altın
422.19
-0.71%
Borsa
1.534
1.46%
Bitcoin
259.053
2.57%
EXEN Coin
16.68
-1.88%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C
    • Tekirdağ'da polis olmak isteyen 9 yaşındaki Uras'a, polislerden doğum günü sürprizi

    Tekirdağ'da polis olmak isteyen 9 yaşındaki Uras'a, polislerden doğum günü sürprizi

    Kapaklı ilçesinde 9 yaşındaki Uras'a Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü sürpriz bir doğum günü tertip etti.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 23:35
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 23:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da polis olmak isteyen 9 yaşındaki Uras'a, polislerden doğum günü sürprizi

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindenin İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Memiş ailesine, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

    SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ DÜZENLENDİ

    9 yaşındaki çocukları Uras için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sürpriz bir doğum günü tertip etti.

    Doğum günü pastasını alan polis ekipleri, Uras’a sürpriz yaptı. Polis ağabeylerini karşısında gören Uras’ın sevinci ise, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

    Tekirdağ da polis olmak isteyen 9 yaşındaki Uras a, polislerden doğum günü sürprizi #1

    Tekirdağ da polis olmak isteyen 9 yaşındaki Uras a, polislerden doğum günü sürprizi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir