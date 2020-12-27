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    Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'çekçekçi' operasyonu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kısıtlamaya uymayarak, 'çekçek' diye tabir edilen araçlarla çöplerden atık toplayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 04:12
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 04:32
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    Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'çekçekçi' operasyonu

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal ederek kısıtlamaya uymayan ve çekçek tabir edilen araçlarla çöplerden kağıt ve geri dönüştürülebilir hurda atıkları toplayan kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendi.

    ÇEKÇEK'LERE EL KONULDU

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilçenin ana caddeleri olan Omurtak Caddesi ile Atatürk Bulvarı üzerinde kontrol noktaları oluşturan zabıta ekipleri çekçekçi olarak anılan kişilere uygulama yaptı. Durdurulan kişilerin çekçek araçlarına el koyan zabıta ekipleri çok sayıda zabıta personelinin katılımıyla uygulama yaptı.

    Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında 'çekçekçi' operasyonu-Video

    Tekirdağ da sokağa çıkma kısıtlamasında çekçekçi operasyonu #1

    KİMİ BIRAKIP KAÇTI, KİMİNİN ARACINA EL KONULDU

    Yapılan denetimler sonunda bazı kişiler arabalarını bırakıp kaçarken kaçmayanların araçlarına da zabıta ekiplerince el konuldu. El konulan çekçekler, zabıta ekiplerine ait araçlara konularak Çorlu Belediyesi Şantiyesi’ne götürüldü.

    Tekirdağ da sokağa çıkma kısıtlamasında çekçekçi operasyonu #2

    Tekirdağ da sokağa çıkma kısıtlamasında çekçekçi operasyonu #3

    Tekirdağ da sokağa çıkma kısıtlamasında çekçekçi operasyonu #4

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