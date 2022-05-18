Kanalizasyondan çıkan hamam böcekleri, sokakları istila etti. Böcekler gündüz ölü taklidi yapıyor, gece ise evlere dadanıyor.

Tekirdağ şehir merkezi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda kanalizasyonlardan sürüler halinde çıkan hamam böcekleri, gündüz sırtüstü dönerek ölü taklidi yapıyor.

Havanın kararması ile hareketlenen böcekler, bir süre sonra sokakta bulunan evlere dadanıyor.

İlaçlama başladı

Evleri istila edilen mahalle sakinleri ise durumu Süleymanpaşa Belediyesi Vektörle Mücadele ekibine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilaçlama çalışması başlattı.

Tekirdağ’daki bir mahalleyi hamam böcekleri sardı ViDEO

“10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar”

Sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, sürüler halindeki hamam böcekleriyle başa çıkamadıklarını söyledi.

İHA’ya konuşan Oğraş, “Sabahları kalkıyorsun yerlerde hamam böcekleri geziniyor. Sabahları buraları ana-baba günü oluyor. Sabahları temizlikçi personeli gelip temizliyor. Arkadaşlar gelip, ilaçlama yapmışlar. Sokaklar hep böyle. Her yere çıkıyorlar. Yumurtlaya yumurtlaya üreyip çoğalıyorlar. Biz bunlarla başa çıkamadık. Evlerin içine kadar giriyorlar. 10 gün içerisinde milyonlarca oluyorlar. Nereden geliyorlar? Haşarat kuyularının içinden geliyorlar. Foseptik çukurlarının içinden çıkıyorlar. Gündüz ters dönüyorlar, gece oldu mu harekete geçiyorlar.” dedi.