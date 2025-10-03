Telefonunuzdaki bu özellik şarjınızı bitiriyor: Devre dışı bırakın

Çoğu kişinin en çok şikayet ettiği konulardan biri telefon şarjının çabuk bitmesi.

Uzmanlar, bazı telefon işlevleri ve ayarlarının arka planda gereksiz enerji tükettiğini belirtiyor.

Arka planda çalışan uygulamalar ve otomatik senkronizasyonlar, cihazın hızlı şarj kaybetmesine neden olabiliyor.

Uzmanı şarj tüketimini engellemenin yöntemini açıkladı.

TELEFONUNUZUN PİLİNİ BOŞALTAN GİZLİ İŞLEV

Cep telefonu kullanıcılarının fark etmeden pil tüketen özelliklerinden biri, klavye sesi ve titreşimi.

Uzman portal Computer Hoy, bu işlevin gereksiz enerji harcadığını ve pilin daha hızlı tükenmesine neden olduğunu açıkladı.

Peki, bu özellik nasıl devre dışı bırakılır?

Telefonunuzda Ayarlar menüsünü açın.

menüsünü açın. Ses ve Titreşim bölümüne girin.

bölümüne girin. Aramalar, mesajlar ve tuş vuruşları için titreşim ve ses efektlerini devre dışı bırakın.

PİL ÖMRÜNÜ UZATMANIN 3 ÖNEMLİ YÖNTEMİ

Telefonun aşırı ısınması, pilin hızla tükenmesine ve cihazın performansının düşmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, cihazın şebekeye bağlıyken yoğun kullanımının da pil ömrünü olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Özellikle şarj olurken film izlemek veya video oyunları oynamak şarj döngülerini bozuyor.

Pil ömrünü uzatmanın püf noktaları: