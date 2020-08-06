Temmuz ayında kredili konut satışı arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kredili konut satışının 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttığını duyurdu.

Uygun faizli kamu bankaları konut kredisi kampanyası ile ülke genelinde, konut satışlarında çok büyük oranda dönemsel artış yaşandı.

Faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşlar konut yatırımlarına yoğun ilgi gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, konut satışlarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA 27 BİN 424 KONUT SATIŞI

Bakanlığın paylaştığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, en çok konutun satıldığı iller arasında ilk sırada İstanbul yer aldı.

İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı, en çok konut geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1560 kredili konut satıldı.

İstanbul'un diğer ilçelerinden Ümraniye'de 1370, Beylikdüzü'nde 1280, Kartal'da 1267, Maltepe'de 1213, Küçükçekmece'de 1143, Çekmeköy'de 1124 ve Tuzla'da 1058 kredili konut satışı gerçekleşti.

İKİNCİ SIRADA ANKARA VAR

Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise başkent Ankara oldu.

Ankara'da geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Çankaya'da 3 bin 243, Keçiören'de 2 bin 866, Etimesgut'ta 2 bin 741, Yenimahalle'de 2 bin 479, Mamak'ta 2 bin 301 kredili konut satıldı.

İZMİR'DE EN ÇOK KREDİLİ KONUT SATIŞI BUCA'DA YAPILDI

En çok kredili konutun satıldığı 3'üncü il İzmir oldu.

İzmir'de 10 bin 741 kredili konut satıldı. İlçeleri Buca'da 1401, Çiğli'de 1000, Karşıyaka'da 998, Menemen'de 857 ve Torbalı'da 786 kredili konut satışı gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en çok konutun satıldığı diğer şehirler ise Bursa ve Kocaeli oldu. Bursa'da geçen ay 6 bin 60, Kocaeli'nde 5 bin 66 konut satıldı.





TEMMUZDA KONUT SATIŞI YÜZDE 1000 ARTTI

Geçen yıl temmuzda 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işlemi gerçekleşti. Bu yılın temmuz ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı.

Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca Hazine'ye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı.