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    Terkos Gölü'nde su, 100 metre çekildi

    Terkos Gölü'nde su, 100 metre çekildi

    Su seviyesinin 21.42'ye kadar gerilediği Terkos Gölü'nde, tekneler karaya oturdu. Ortaya çıkan çöplerse, havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 11:56
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    Ülke genelinde azalan yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlarda da su seviyeleri yüzde 20'lerin altına düştü.

    Kurak geçen sonbaharın ardından susuzluk konusunda tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

    İstanbul’da Terkos Gölü'nün de son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

    21.42'YE DÜŞTÜ

    Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi.

    Terkos Gölü'de su, 100 metre çekildi VİDEO

    ÇÖPLER ORTAYA ÇIKTI

    Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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    TEKNELER KARAYA OTURDU

    Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu.

    Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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    PABUÇDERE'DE SU ORANI 4.35

    İSKİ'nin yayınladığı raporlarda, barajların son 15 gün içerisindeki doluluk oranlarında düşüş görülürken, İstanbul'daki barajlarda kalan su miktarının yer aldığı grafiklerde ise en az suyun 4.35 ile Pabuçdere'de olduğu belirlendi.

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