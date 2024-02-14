Terör örgütleriyle bağlantılı olan 11 kişinin mal varlığı donduruldu

İHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan mal varlığının dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Karara göre PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu.
Söz konusu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3’üncü ve 4’üncü maddesi gereğince alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış