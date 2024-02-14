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Terör örgütleriyle bağlantılı olan 11 kişinin mal varlığı donduruldu

Terör örgütleriyle bağlantılı olan 11 kişinin mal varlığı donduruldu Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı ve topladığı belirlenen 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.